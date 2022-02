Elden Ring: Alle Vorbesteller-Boni in der Übersicht – Extras für vorzeitigen Kauf

Von: Josh Großmann

Elden Ring: Alle Vorbesteller-Boni in der Übersicht – Extras für vorzeitigen Kauf © Bandai Namco/From Software

Elden Ring steht vor der Tür und mit beeindruckenden ersten Reviews wird die Nachfrage zum Vorbestellen größer. Das ist der Vorbesteller-Bonus.

Tokio, Japan – Am 25. Februar hat das Warten ein Ende. Die ersten Tests und Bewertungen zeigen, dass sich der Entwickler „From Software“ mit Elden Ring* wohl selbst übertroffen hat. Viele Fans bezeichnen das Spiel schon jetzt als das „beste RPG aller Zeiten“ und schaffen so die letzten Zweifel aus der Welt. Die letzte Chance zum frühzeitigen Kauf bietet diese Boni zur Vorbestellung.

ingame.de* präsentiert den Vorbesteller-Bonus für Elden Ring und welche Editionen noch zur Verfügung stehen.

Elden Ring erscheint am 25. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.