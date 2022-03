Elden Ring: Die besten Andenken und ihre Nutzen im Überblick

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Die besten Andenken und ihre Nutzen im Überblick © Bandai Namco/From Software

Jeder neue Charakter in Elden Ring startet mit einem Andenken in das Spiel. Hier sehen Sie alle Andenken und welche sich für einen Charakter am meisten lohnen.

Hamburg – Elden Ring* ist ein hartes Spiel und bei seinen harten Kämpfen wird einem nichts geschenkt – oder viel eher fast nichts. Ein kleines Präsent gibt das neue Rollenspiel von From Software jedem neuen Charakter mit auf den Weg, in Form eines Andenkens. Diese kleinen Extras für jeden eurer Charaktere können einigen Einfluss auf den Anfang des Spiels haben, vorausgesetzt man sucht das richtige aus.

Wenn man einen neuen Charakter in Elden Ring erstellt, wählt man die Klasse, das Aussehen und eben auch ein Andenken. Das Spiel bietet gleich mehrere Optionen an, von manchen Items erklärt es die Wirkung aber eher dürftig. Manche der Items, die Elden Ring zu Beginn anbietet, sind nämlich nicht gerade sinnvoll. Dabei ist es egal, ob man noch völliger Anfänger, oder schon fortgeschritten ist. Andere dagegen sind absolut sinnvoll und können schon früh große Vorteile bringen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.