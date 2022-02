Elden Ring: Das steckt in der Collector‘s Edition für PS5 und Xbox

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Collector‘s Edition vorbestellen – Das steckt in der Sammleredition © Bandai Namco/From Software

Elden Ring lässt sich in vielen Versionen vorbestellen. Die größte davon ist die Collector‘s Edition. Diese Inhalte stecken in der teuren Sammleredition.

Tokio, Japan – Elden Ring* ist das Spiel der Stunde. Alle Welt wartet gebannt auf das neue Rollenspiel von From Software. Kein Wunder, schließlich ist es das erste seiner Art seit Dark Souls 3 im Jahr 2016. Falls man das Spiel nicht nur am Releasetag schon zocken, sondern damit auch richtig angeben möchte, bietet Bandai Namco auch eine Collector‘s Edition von Elden Ring an.

Dass Spiele in mehr als nur einer Version erscheinen, ist seit Jahren gang und gäbe – da kann auch Elden Ring sich nicht vor verstecken. Schon vor dem Release von Elden Ring am 25. Februar kann man die Rollenspiel-Hoffnung in gleich mehreren Versionen vorbestellen. Jede davon hat so ihre eigenen Extras und Preisstufen.