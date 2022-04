Elden Ring: Fans bäumen sich gegen dreiste AFK-Farmer auf

Von: Joost Rademacher

Teilen

Elden Ring: Fans bäumen sich gegen dreiste AFK-Farmer auf © From Software (Montage)

Elden Ring hat ein neues Problem im PvP. Immer mehr Spieler nutzen fiese Methoden, um AFK Runen zu Farmen. Jetzt gehen Fans selbst gegen die Farmer vor.

Tokio – Für viele Fans von Elden Ring* ist der Online-Multiplayer des Titels ein besonders wichtiger Teil des Spiels. Zwischen Duellen, Invasionen und Koop-Keilereien bietet das Rollenspiel eine ganze Menge Beschäftigung neben dem Erforschen der Welt. Im PvP-Reich geht aber nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Zwischen unbalancierten Builds, Trollen und dreckigen Hinterhalten gibt es immer wieder kleine Frustrationen im Multiplayer von Elden Ring. Seit Kurzem sorgen jetzt AFK-Farmer*innen für einigen Ärger in der Elden Ring Community.

Mehr über die dreisten AFK-Farmer in Elden Ring erfahren Sie bei ingame.de*.

In Elden Ring laufen Invasionen so ab, dass ein Spieler grundsätzlich nicht überfallen kann, solange die Spotterzunge nicht eingesetzt wurde. Erst wenn dieses Item für den PvP von Elden Ring aktiv ist, ist die eigene Welt für Invasionen quasi „geöffnet“. Von wo aus man die Spotterzunge aber nutzt, ist einem selbst überlassen. So könnte man sie auch an Orten einsetzen, die nur mit dem Reittier Sturmwind zugänglich sind. Genau das machen die AFK-Farmer sich zunutze. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.