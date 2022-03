Elden Ring: Gräbertallilien und Geistertallilien – Alle Fundorte für das Material

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Gräbertallilien und Geistertallilien – Alle Fundorte für das Material © Bandai Namco/From Software

Geisterasche kann das Leben in Elden Ring vereinfachen. Mit Gräbertallilien und Geistertallilien kann man sie leicht verstärken.

Hamburg – Mit ein wenig Unterstützung kann auch der härteste Bosskampf erträglich werden. Elden Ring* stellt dem Spieler dafür sogenannte Geisterasche zur Seite, mit der man in bestimmten Momenten ein paar NPC-Geister beschwören kan. Damit die fahlen Phantome aber später noch hilfreich sind, sollte man sie verbessern. Dazu braucht es Geistertallilien und Gräbertallilien.

Wo die Geistertallilien und Gräbertallilien in Elden Ring zu farmen sind

Geisterasche hilft schon früh in einigen schweren Bosskämpfen weiter. Nachdem man von Ranni der Hexe in der Kirche von Elleh die Geisterrufende Glocke bekommen hat, kann man Geisterasche jederzeit aus dem Inventar beschwören. Damit man aber auch später in Elden Ring mit Geisterasche weiterkommt, sollte man sie regelmäßig verbessern.