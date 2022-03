Elden Ring: Geheime Waffe macht Bosse zum Kinderspiel

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Geheime Waffe macht Bosse zum Kinderspiel © From Software

Elden Ring hat unzählige Waffen, ausprobiert werden wollen. Fans haben jetzt eine geheime Waffe entdeckt, die Bosse zum Kinderspiel macht.

Tokio – Die Waffenauswahl von Elden Ring* ist enorm groß und einige der Schwerter sind gar nicht einmal leicht zu finden. So manche Waffe fällt da gerne mal unter das Radar und bekommt von vielen der Fans nicht die Beachtung, die sie vielleicht verdient hätte. Eine dieser „geheimen“ Waffen erregt in der Community gerade immer mehr Aufsehen und entpuppt sich als absoluter Geheimtipp, mit dem selbst Bosse nicht mehr viel zu melden haben.

Die Waffe infrage nennt sich „Schüreisen des Todes". Lange Zeit hatten viele Fans von Elden Ring diesem Großschwert kaum Beachtung geschenkt. Nach einigen Videos auf YouTube*, in denen es so manchen gefürchteten Boss in kürzester Zeit umhaut, wird sein Potenzial für verheerende Builds aber immer offensichtlicher. Das Problem ist nur, dass das Schüreisen des Todes nicht sonderlich leicht zu finden ist.