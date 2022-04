Ein Hund in Elden Ring ist gefährlicher als jeder Boss des Spiels

Von: Joost Rademacher

Ein Hund in Elden Ring ist gefährlicher als jeder Boss des Spiels © From Software/Rockpapershotgun (Montage)

Elden Ring ist voller gefährlicher Gegner und Monster. Kaum jemand hätte aber gedacht, dass ein einfacher Hund stärker ist, als der mächtigste Boss des Spiels.

Tokio – Die Soulsborne-Spiele und Hunde haben eine innige Beziehung. In so ziemlich jedem Spiel von From Software, seit dem ersten Dark Souls, tauchen gefräßige Hunde und Wölfe jeglicher Couleur auf. Einige Dinge haben sie alle gemeinsam: Sie sind schnell, aggressiv und für viele Fans die absolut nervigsten Gegner. Wer aber dachte, die Hunde hätten in früheren Spielen schon hart ausgeteilt, macht die Rechnung ohne die Bluthunde von Elden Ring*. Durch einen Fehler im Code verursachen sie mehr Schaden als jeder Boss.

Elden Ring ist bekannt für seine enorme Vielfalt an Gegnern und Monstern. So gibt es auch mehr als nur eine Art von hundeähnlichem Wesen. Von abgerichteten Jagdhunden über wilde Wölfe bis zu mutierten Godzilla-Hunden bietet das Rollenspiel jede erdenkliche Abwandlung der bissigen Tiere. Die schlimmsten Vertreter ihrer Art sind aber die verfaulten Streuner, die überall im Spiel vorkommen und durch ihr kränkliches Äußeres auffallen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.