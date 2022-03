Elden Ring: Krummfingermedizin finden und herstellen – so gibt‘s die wichtige Ressource

Von: Janik Boeck

Teilen

Elden Ring: Krummfingermedizin ruft mehr als nur Geisterwölfe © From Software

Die Krummfingermedizin aus Elden Ring ist extrem wichtig. Sie ermöglicht es, mit Freunden zusammen zu spielen. So können Spieler sie finden und herstellen.

Tokio – Elden Ring* ist endlich da. Weltweit stürzen sich Spieler in das quälend schöne Abenteuer aus der Feder von Hidetaka Miyazaki. Weil geteiltes Leid bekanntlich halbes Leid ist, haben Sie auch in Elden Ring wieder die Möglichkeit, im Coop mit Freunden zu spielen. Um den neuen Titel von From Software allerdings im Multiplayer genießen zu können, brauchen Sie ein bestimmtes Item: Krummfingermedizin.

ingame.de verrät, wo es Krummfingermedizin zu finden gibt und wie man sie herstellt.*

Mehr zum Thema Elden Ring: Krummfingermedizin finden und herstellen – so spielt ihr mit Freunden

Dieser Gegenstand ist für Coop und PvP in Elden Ring entscheidend. Wollen Sie mit ihren Freunden spielen oder einfach die Welt von anderen betreten, sind Sie auf die Krummfingermedizin angewiesen. Mit ihr machen Sie nämlich die Rufzeichen in der Welt sichtbar. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.