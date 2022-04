Elden Ring: Legendäre Talismane und ihre Fundorte im Guide

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Legendäre Talismane finden – So kommt ihr an die starken Items © From Software (Montage)

Die Talismane von Elden Ring sind vielfältig. Am begehrtesten sind aber die legendären Talismane des Spiels. Alle Fundorte der Items im Überblick.

Tokio – Talismane können in Elden Ring* den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen und einem richtig starken Build ausmachen. Die Anhänger-Items gibt es in Hülle und Fülle und in den richtigen Kombinationen können Talismane extreme Wirkung haben. Einige wenige Talismane sind aber stärker als der Rest von ihnen. Diese „legendären Talismane“ haben besonders starke Effekte und sind wichtig für ein Achievement – sind zum Teil aber schwierig zu finden.

Die Fundorte aller legendären Talismane in Elden Ring zeigt ingame.de* im Detail.

Die Auswahl der Talismane in Elden Ring ist nicht gerade klein. Verbesserte +1- und +2-Versionen von bereits bestehenden Talismanen inbegriffen, gibt es insgesamt mehr als 90 dieser Items zu sammeln und zu vergleichen. Die legendären Talismane machen, nachvollziehbarerweise, nur einen geringen Anteil davon aus. Acht legendäre Talismane gibt es in Elden Ring, die man allesamt sammeln muss, um ein Achievement dafür zu erhalten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.