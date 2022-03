Elden Ring: One Shot Magie Build – Bosse haben keine Chance mehr

Von: Janik Boeck

Elden Ring: Ein One Shot Magie Build fegt Riesen wie diesen einfach beiseite © Bandai Namco/From Software

In Elden Ring sorgen Bosse für viel Schweiß und Tränen. Ein Magie Build macht die Kämpfe allerdings entspannter. So lassen sich die Bosse „One Shot“ killen.

Tokio – Elden Ring* wirft Ihnen wie gewohnt einige Bosse entgegen, die sich als harte Brocken entpuppen. Der Adrenalinschub in den Kämpfen und die Euphorie nach dem Erfolg sind genau der Nervenkitzel-Cocktail, der Fans seit Jahren an From Software bindet. In Elden Ring können Sie mit einem Magie Build allerdings einige Bosse „One Shot“ killen.

ingame.de verrät, wie der „One Shot“ Magie Build in Elden Ring funktioniert und wie man ihn bauen kann.*

Der Magie Build, mit dem Sie Bosse in wenigen Sekunden killen könnt, stammt aus der Community. In einem YouTube Video eines Fans ist zu sehen, wie der Spieler mit nur einem einzigen Zauber einen Boss killt. Wo Sie den Boss aus dem Video in Elden Ring finden und welche Rolle er für die Geschichte spielt, wollen wir Ihnen hier nicht verraten.*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.