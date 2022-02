Elden Ring zeigt klare Kante gegen Cheater: doch nur zu einem Preis

Von: Joost Rademacher

Elden Ring führt ein Anti-Cheat-System für den Online-Mulitplayer ein. Fans dürfte das freuen, allerdings kommen damit einige Nachteile.

Tokio, Japan – Wenn Elden Ring* in knapp einem Monat das Licht der Welt erblickt, dürfte es zahlreiche Fans unmittelbar in den Online-Modus des Spiels ziehen. Für viele ist dieser schließlich ein integraler Bestandteil der Erfahrung. In früheren Spielen von From Software erwies sich das aber gerne mal als Geduldsprobe, da in Dark Souls regelmäßig Hacker ihr Unwesen trieben. Elden Ring will das mit einem Anti-Cheat-System verhindern. Dafür müssen die Fans auf dem PC* aber einige Abstriche in anderen Bereichen machen.

Da Elden Ring im Online-Modus mit Coop und PvP daherkommt, besteht bei vielen Fans die Angst, dass sich die Cheat-Fiaskos der „Dark Souls"-Spiele wiederholen. In den Games wird heute noch zum Teil gehackt und gecheatet, bis die Schwarte kracht. Um solche Dinge muss die Community sich in Elden Ring hoffentlich nicht sorgen, sofern EasyAntiCheat auch vernünftig greift. Dieses Anti-Cheat-System ist aber inzwischen weit verbreitet und läuft auch bei so großen Spielen wie New World, Apex Legends, Dead By Daylight oder Fortnite.