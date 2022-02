Elden Ring: Wann ist der Release?

Von: Ömer Kayali, Sophie Waldner

Teilen

„Elden Ring“ ist eines der ersten Spiele-Highlights für 2022. © From Software

Im Sommer 2021 haben die Entwickler von FromSoftware das Release-Datum für „Elden Ring“ bekanntgegeben. Doch die Veröffentlichung wird sich nun doch verzögern.

„Elden Ring“* wurde erstmals auf der E3 im Jahr 2019 angekündigt. Anschließend wurde es gespenstisch still um das Spiel. Nach jahrelangem Warten können sich Fans der „Dark Souls“- und „Bloodbourne“-Entwickler aber endlich auf einen baldigen Release freuen.

„Elden Ring“ erscheint doch nicht im Januar 2022

Auf dem Summer Game Fest wurde erstmals ein konkretes Release-Datum genannt. „Elden Ring“ sollte eigentlich am 22. Januar 2022 auf den Markt kommen und zwar für PC, PS4, PS5*, Xbox One und Xbox Series X/S. Wie es bei vielen Games momentan der Fall ist, haben die Entwickler den Release jetzt also verschoben. Die gute Nachricht ist, dass Spieler lediglich einen zusätzlichen Monat auf das Spiel warten müssen. Der neue Release-Termin für „Elden Ring“ ist der 25. Februar 2022. Das gaben die Entwickler über Twitter bekannt. Als Grund gab FromSoftware an, dass die Tiefe und die strategische Freiheit des Spiels die ursprünglichen Erwartungen überstiege. Daher brauchen die Entwickler noch mehr Zeit, um „Elden Ring“ fertigzustellen.

Lesen Sie auch: „Elden Ring“: Game of Thrones-Autor George R.R. Martin spricht über seine Arbeit am Spiel.

„Elden Ring“: E3-Trailer zeigte erste Gameplay-Szenen

Auf dem Summer Game Fest 2021 wurden bereits erste Gameplay-Szenen gezeigt. Der Trailer heizte die Vorfreude der Fans gehörig an. Zu sehen sind berittene Kämpfe, Bossgegner und Drachen. In der Spielwelt erwartet Spieler eine offene und weitläufige Fläche, wo sie zahlreiche Dungeons erwarten. Optisch erinnert „Elden Ring“ sehr an „Dark Souls“.

Hier ist der Gameplay-Trailer von „Elden Ring“:

(swa/ök) *tz.de und ingame.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.