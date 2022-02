Elden Ring: Release wieder verschoben? Tausende gehen Video auf den Leim

Von: Joost Rademacher

Teilen

Elden Ring: Release wieder verschoben? Fans gehen Troll-Video auf den Leim © Bandai Namco (Montage)

Eine Verschiebung des Release von Elden Ring wäre ein absoluter Schock für Fans. So eine Angst hat ein fieses Video in der Community kürzlich ausgelöst.

Tokio, Japan – Fans von From Softwares Spielen sind ein resilienter Haufen. Nicht nur quälen sie sich immer wieder freiwillig durch knallharte Spiele wie Dark Souls und Sekiro, sie haben auch einiges an Sitzfleisch. Fast drei Jahre lang mussten sie seit der ersten Ankündigung auf Elden Ring* warten. Das schlimmste, was der Community jetzt passieren könnte, wäre eine weitere Verschiebung des Spiels. Ein Fan hat mit einem fiesen Video diese Befürchtung für kurze Zeit Wahrheit werden lassen.

Mehr Details zum Video um eine mögliche Verschiebung von Elden Ring lesen Sie bei ingame.de*.

Wenn es einen Ort gibt, an dem man problemlos die größtmögliche Menge an Elden Ring-Fans erwischen kann, dann ist es der Elden Ring Subreddit. Täglich tummeln sich dort bis zu 240.000 Fans, die nichts mehr wollen, als endlich Hand an das Spiel anzulegen. Der ideale Ort also, um mit einer Hiobsbotschaft in einem Video möglichst viele Leute in Schock zu versetzen. Genau das hat Nutzer*in u/brotherR3mus am 02. Februar 2022 getan. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.