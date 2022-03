Elden Ring: Skills vom Drachenkommunionsaltar – Diese lohnen sich am meisten

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Skills vom Drachenkommunionsaltar – Diese lohnen sich am meisten © Bandai Namco/From Software (Montage)

Schon früh kann man in Elden Ring die Macht der Drachen lernen. Eine Anrufung vom Drachenkommunionsaltar lohnt sich am meisten.

Hamburg – In Elden Ring* bekämpft man nicht „nur“ Ritter, Halbgötter und katastrophal gruselig aussehende Mischwesen. Früher oder später stehen auch Drachen auf der nahezu endlosen Liste von Dingen, die Bekanntschaft mit dem ein oder anderen Tötungsgerät machen dürfen. Drachen sind große Bosse in Elden Ring, aber sie bringen auch ungeahnte Kräfte. Am Drachenkommunionsaltar in der Kirche der Drachenkommunion könnt ihr schon früh interessante Anrufungen bekommen.

Mehr zum Thema Elden Ring: Diese Skills vom Drachenkommunionsaltar solltet ihr euch schnappen

Mehr zum Thema Elden Ring: Diese Skills vom Drachenkommunionsaltar solltet ihr euch schnappen

Der einfachste Weg zur Kirche der Drachenkommunion geht von „Der erste Schritt" direkt Richtung Westen, wo man entlang der Klippen zu einem Strand kommt. Dort sollte man einen Eingang zur Küstenhöhle finden. Kämpft man sich durch diese Höhle hindurch, sollte man am Ende auf einer kleinen Insel vor der Küste herauskommen. Auf dieser Insel findet sich die Kirche der Drachenkommunion sowie der Drachenkommunionsaltar.