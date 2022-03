Elden Ring: Spieler tarnt sich als NPC – Bringt Online-Gegner zur Verzweiflung

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Spieler tarnt sich als NPC – Bringt Online-Gegner zur Verzweiflung © Bandai Namco/dpa-tmn

Invasionen in Elden Ring sind eine stressige Angelegenheit. Ein cleverer Spieler hat seinen Gegner aber aus dem Konzept gebracht – mit einer smarten Tarnung.

Tokio – Games von From Software sind berühmt und berüchtigt für ihre knallharten Kämpfe und Gegner. Die schlimmsten von ihnen sind zumeist aber anderen Spielerinnen und Spieler, die gerne mal ins eigene Spiel einfallen, um einen umzubringen. In Elden Ring* sind diese Invader wieder wie die Berserker unterwegs. Manche clevere Spieler*innen haben aber Wege gefunden, ihnen völlig aus dem Weg zu gehen, während sie direkt unter ihren Nasen sind. Mit einer genialen NPC-Tarnung hat ein Spieler seinen Invader zur Verzweiflung gebracht.

In letzter Zeit ist der Subreddit zu Elden Ring in regem Betrieb. Etliche Fans teilen ihre Entdeckungen, Builds und witzige Gameplaysituationen, die womöglich noch niemandem sonst passiert sind. Zu ihnen gehört auch User*in u/xdc_lis. Diese*r hat vor wenigen Tagen ein Gameplay-Video aus Elden Ring geteilt, mit dem Titel „free souls exploit lol“. Darin zeigt xdc_lis eine geniale Lösung, mit einer ungünstig gelegenen Invasion umzugehen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.