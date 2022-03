Elden Ring: Tier-List mit Rüstungen – Alle Sets im Ranking

Von: Josh Großmann

Elden Ring: Tier-List mit Rüstungen – Alle Sets im Ranking © From Software (Montage)

Bei über 120 Rüstungen in Elden Ring kann man leicht den Überblick verlieren. In dieser Tier-List findet man die besten Rüstungen für jeden Spielstil.

Hamburg – Elden Ring* steckt voller Schätze, die darauf warten gefunden zu werden. Doch was zieht man dabei an? Wer nicht nur aufs Aussehen achtet, kann sich vom Zahlenspiel der Rüstungen leicht ans Ende bringen lassen. Die besten Rüstungssets haben sogar versteckte Boni, die sie besser als anderes Equipment werden lassen. Das ist die Tier-List mit den besten Rüstungssets in Elden Ring.

ingame.de* präsentiert die besten Rüstungen in Elden Ring in der Tier-List und wo man die besten Teile findet.

Viele Spieler stehen ratlos vor den Rüstungen, die sie während ihres Abenteuers in den Zwischenlanden gefunden haben. Mit 14 verschiedenen Zahlenwerten ist jede Rüstung einzigartig – wenn auch manche ziemlich schlecht sind. Hinzukommt, dass seltene Rüstungen noch zusätzliche Effekte haben können, die sie für einige Spielstile unentbehrlich machen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA