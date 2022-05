Elder Scrolls 6: Skyrim-Nachfolger erscheint wohl erst in ein paar Jahren

Von: Ömer Kayali

Teilen

„The Elder Scrolls 6“: Der „Skyrim“-Nachfolger wird noch eine Weile auf sich warten lassen. © Bethesda Game Studios

„The Elder Scrolls 6“ wird Insidern zufolge noch ziemlich lange auf sich warten lassen.

Die Veröffentlichung von „Skyrim“ liegt schon über zehn Jahre zurück. Das Rollenspiel ist bei Gamern sehr beliebt und seit dem ersten Release kamen immer wieder neue Versionen auf den Markt – ähnlich wie es auch bei „Grand Theft Auto 5“ ist. Ein Nachfolger wurde bereits 2018 angekündigt, doch seither ist es ziemlich still um „The Elder Scrolls 6“ geworden. Einigen Branchen-Insidern zufolge wird es auch noch eine ganze Weile so bleiben.

„The Elder Scrolls 6“ könnte erst 2025 oder 2026 erscheinen

Der Twitter-Kanal „SKULLZI“ hat sich in der Vergangenheit des Öfteren als zuverlässig erwiesen, wenn es um Gerüchte zu Bethesda-Spielen geht. Dieser teilte einen Bericht, der von einer anonymen, aber glaubwürdigen Quelle stammen soll. Darin heißt es, dass die Entwickler „The Elder Scrolls 6“ erst in ein paar Jahren auf den Markt bringen werden – genauer gesagt zwischen 2025 und 2026. Nachdem „SKULLZI“ den Bericht veröffentlicht hatte, bestätigte ein anderer verlässlicher Insider mit dem Twitter-Namen „Shpeshal Nick“, dass der Bericht fast vollständig mit seinen Infos übereinstimmt. Doch das Warten soll sich für Fans der „The Elder Scrolls“-Spiele lohnen.

„The Elder Scrolls 6“ laut Insidern mit politischem System

Über „The Elder Scrolls 6“ heißt es in dem Bericht, dass das Spiel in Hammerfell angesiedelt sein wird. Das Rollenspiel soll über ein politisches System verfügen, in dem Verrat und Heirat sowie verschiedene Fraktionen eine Rolle spielen werden.

Aber auch, wenn sich die Insider als verlässliche Quellen erwiesen haben, müssen wir die Informationen mit Vorsicht genießen. Das Spiel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, sodass es gut möglich ist, dass die Entwickler noch Änderungen vornehmen. Falls die Info bezüglich des Veröffentlichungstermins stimmt, wird es allerdings eine Weile dauern, bis wir die ersten Screenshots und Trailer zu Gesicht bekommen. (ök)