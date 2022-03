EliasN97: Größter FIFA-Streamer schießt gegen EA Sports – „Ihr macht ´nen schlechten Job“

Von: Janik Boeck

Teilen

EliasN97 hat FIFA 22 an den Nagel gehangen © EA Sports

EliasN97 lässt FIFA 22 links liegen. Der größte FIFA-Streamer Deutschlands hat die Nase voll von der Fußballsimulation. Eine Ansage an EA Sports hat er auch parat.

Berlin – EliasN97 ist einer der größten Twitch*-Streamer* in Deutschland, was das Thema FIFA angeht. Mit FIFA 22* möchte der Berliner und ehemalige E-Sportler nun allerdings aufhören. Er hängt die Fußballsimulation von EA* Sports an den Nagel und hat gleichzeitig eine Ansage an das Entwicklerstudio im Gepäck.

ingame.de verrät, wieso EliasN97 mit FIFA 22 aufhört und was er EA Sports zu sagen hat.*

In einem Video spricht EliasN97 über die Gründe, warum er FIFA 22 schon im März 2022 an den Nagel hängt. Schon vor einiger Zeit hatte EliasN97 damit gedroht, FIFA 22 an den Nagel zu hängen. Seine Entscheidung, die Drohung wahrzumachen, hat gleich mehrere Gründe. Der wichtigste davon: Der Berliner hat keinen Spaß mehr am Spiel von EA Sports. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.