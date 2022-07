EliasN97: Pfahl-Panne in Hamburg – Streamer demoliert seinen Mercedes

Von: Janik Boeck

EliasN97 hat in Hamburg seinen Mercedes demoliert © YouTube: EliasN97

EliasN97 ist einer der größten Überflieger in Twitch-Deutschland. Nun erlebte der Streamer aber einen kleine Dämpfer. In Hamburg demolierte er seinen Mercedes.

Hamburg – Am ersten Juli-Wochenende 2022 kamen in Hamburg etliche Streaming-Größen aus ganz Deutschland zusammen, um am Fußball-Event von Knossi und Trymacs teilzunehmen. Mit dabei war auch EliasN97. Für den Berliner wurde der Ausflug jedoch zu einem teuren Trip. Nach dem Spiel setzte er seinen Mercedes gegen einen Pfahl und wusste auch gleich, wer Schuld ist: Hamburg.

ingame.de erklärt die Hintergründe für den demolierten Mercedes von EliasN97.

Elias Nerlich, seinen Fans eher als Eligella oder EliasN97 bekannt, hat sich eine teure Panne geleistet. Der Berliner YouTuber war für das Fußball-Event von Knossi und Trymacs in Hamburg. Auf dem Rasen zeigte der Ex-Herthaner, dass er nicht nur in FIFA ein feines Füßchen hat. Nach dem Spiel verwandelte sich dieser wohl eher in einen Bleifuß.