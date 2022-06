Eligella Summer Games: Zentimeter entscheiden über 25.000 Euro Preisgeld

Eligella Summer Games: Zentimeter entscheiden über 25.000 Euro Preisgeld © Instagram: EliasN97

Die ersten Eligella Summer Games sind vorbei. Im Twitch-Stream wurde ein Team zum Sieger gekürt und heimste das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro ein.

Mallorca, Spanien - Das große eine Million Follower-Special von EliasN97 ist beendet und ein Sieger-Team wurde gekürt. In über 10 Disziplinen sahen sich die Teams von den Kapitänen Niklas Sommer, EliasN97 und Sidney Friede gegenüber. Am Ende des Tages entschieden Zentimeter darüber, wer sich die Siegprämie in Höhe von 25.000 € mit nach Hause nehmen durfte.

Auf ingame.de sehen Sie die Gewinner der Eligella Summer Games.

Der mittlerweile erfolgreichste deutsche Twitch-Streamer EliasN97 hat auf Mallorca sein eine Million Follower-Special veranstaltet. Mit von der Partie waren bekannte Szene-Größen wie beispielsweise Trymacs, MCKYTV oder GamerBrother. Bei dem Event gab es drei verschiedene Teams, welche von den Kapitänen Niklas Sommer, Sidney Friede und EliasN97 angeführt worden