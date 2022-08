PS Plus August 2022: Gratis-Spiele bekannt – drei Knaller für PS4 und PS5

Von: Noah Struthoff

Die PS Plus Spiele im August 2022 sind bekannt! Sony gab alle drei kostenlosen Games für das Essential-Abo bekannt. Mit dabei: echte Kracher für PS4 und PS5.

San Mateo – Jeden Monat gibt es durch PS Plus drei kostenlose Spiele, die alle Abonnenten des Programms für einen Monat herunterladen können. Einmal heruntergeladen, bleibt es für immer kostenlos erhalten. Im August 2022 erwarten Gamer drei richtige Hochkaräter für die PS5 und PS4. ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt die drei Gratis-Spiele im Detail und verrät, ob sie sich lohnen.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2021)

PS Plus August 2022: Spiele im Überblick – diese Kracher für PS4 und PS5 gibt‘s gratis

Diese Gratis-Spiele kommen im August: Der Leak rund um PS Plus im August 2022 hat sich bewahrheitet. Alle drei Spiele, die dort geleakt wurden, werden im kommenden Monat kostenlos spielbar sein. Dabei handelt es sich im Detail um:

Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 (PS4)

Genre: Sportsimulation

Release: 04. September 2020

Metascore: 89

Preis: 44,99 Euro

Genre: Action

Release: 10. November 2020

Metascore: 84

Preis: 59,99 Euro

Genre: Rätsel, Jump n‘ Run

Release: 28. April 2017

Metascore: 78

Preis: 19,99 Euro

Lohnen sich die Spiele? Die drei Gratis-Games sind definitiv lohnenswert. Sie alle haben auf der Rating-Plattform Metacritic starke Bewertungen und gelten generell als beliebt. Für Sportfans ist mit Tony Hawk eines der besten Skate-Games mit dabei. Yakuza: Like a Dragon ist die Fortsetzung der beliebten Yakuza-Reihe und bietet und dabei zahlreiche Stunden Singleplayer-Spielspaß. Little Nightmares hingegen sorgt für lange Rätsel-Abende. In dem Jump n‘ Run müssen Spieler knifflige Rätsel lösen, um durch die Welt zu kommen.

PS Plus August 2022: Gratis-Spiele bekannt – Diese 3 Game werden kostenlos. © Sony/Sega (Montage)

PS Plus August 2022: Zeiten und Release-Datum der Gratis-Spiele

Wann sind die Gratis-Spiele zum Download bereit? Die PS Plus Spiele aus Juli 2022 sind noch bis zum 1. August verfügbar. Falls Sie sie nicht verpassen wollen, sollten Sie sie jetzt noch herunterladen. Mit dabei ist auch eines der besten PS Plus Spiele seit langem. Direkt im Anschluss werden dann die PS Plus Spiele aus August online gehen. Am 2. August können Spieler sie herunterladen.

Die Spiele bleiben dann einen ganzen Monat kostenlos verfügbar. Anfang September werden dann neue Games kommen. Sobald Sie die Gratis-Spiele einmal heruntergeladen haben, behalten Sie sie solang, bis Sie das Abonnement von Sony kündigen. Selbst wenn Sie im August also nicht zum Spielen kommen, sollten Sie die Games also zumindest herunterladen.