Everywhere: Leak zeigt neue Details zum GTA-Konkurrenten

Von: Julian Kornacker

Everywhere: Neue Details zum GTA-Killer des ehemaligen Rockstar Chefentwicklers © Bilder Build a Rocket Boy/Rockstar Games (Montage)

Everywhere gilt als GTA-Konkurrent und wird vom Entwicklerstudio Build A Rocket Boy entwickelt. Leaker Okami Games hat auf Twitter neue Infos veröffentlicht.

Edinburgh, Schottland - Mit dem Spiel Everywhere möchte Leslie Benzies, ehemaliger Chefentwickler der GTA Reihe, ein neues Open World Spiel entwickeln. Viel war bis jetzt noch nicht bekannt, außer wie mögliche Charaktere aussehen könnten. Jetzt veröffentlichte jedoch der Leaker Okami Games neue Informationen zum Spiel auf seinem Twitter-Account und spricht unter anderem davon, dass Spieler die Möglichkeit bekommen sollen, ihre eigene Welt zu kreieren.

Okami Games beschreibt einige Spielelemente, die wir schon aus der GTA-Reihe kennen. Zunächst soll Everywhere ein AAA Open-World-Spiel werden, dass Mulitplayer-Anteile enthält. Außerdem beschreibt Okami Games das Spiel als ein „Real-Life“ Ready Player One Spiel. Die Geschichte soll wohl durch eine besondere Erzählform vermittelt werden. Was Okami Games damit genau meint, erklärt er nicht.