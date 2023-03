Exklusives Interview mit Deutschlands größtem Twitch-Streamer – Das hat uns EliasN97 verraten

Von: Josh Großmann

Exklusives Interview mit Deutschlands größtem Twitch-Streamer – Das hat er uns verraten © Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.de

Im Interview mit EliasN97 haben wir mit dem Streamer über die Eligella Winter Games, seinen Erfolg auf Twitch und viele weitere Themen gesprochen.

Berlin – Elias Nerlich kennt man auf Twitch als EliasN97. Im Zuge der Eligella Winter Games stand uns der Streamer Rede und Antwort zu seinen Erwartungen des Events, seinem Erfolg auf Twitch und vielen weiteren Themen. Darunter ein möglicher Twitch-Wechsel und auch seine Verbundenheit mit Berlin sowie Hertha BSC kamen zur Sprache. Das hat uns Deutschlands größter Twitch-Streamer verraten.

ingame.de präsentiert ein exklusives Interview mit EliasN97 über die Eligella Winter Games und viele weitere Themen.

Mit beinahe 70 Millionen Stunden Watchtime und über 30.000 durchschnittlichen Zuschauer*innen auf Twitch in den letzten 365 Tagen (Stand: 29. März 2023 via Sullygnome) steht Elias Nerlich unangefochten der deutschen Spitze von Twitch. Mit seiner Watchtime kann er sich sogar in den Top 10 weltweit beweisen.