FIFA 22: Manchester United-Profi Mason Greenwood wurde verhaftet

Mit Mason Greenwood hat eines der größten Talente aufgrund von Gewaltvorwürfen momentan ordentlich Ärger. Auch seine FIFA 22-Karte litt unter den Anschuldigungen.

Wie schnell man vom gefeierten Star zu einer gehassten Persönlichkeit werden kann, beweist zurzeit Mason Greenwood von Manchester United. Das 20-jährige Talent steht momentan in den Schlagzeilen. Seine Ex-Freundin Harriet Robson hat nun schwerwiegende Vorwürfe ans Tageslicht gebracht. Greenwood soll sie sexuell misshandelt und geschlagen haben. In FIFA 22* wurde Mason Greenwood kurzerhand zum meistgehassten Spieler in Ultimate Team.

Die Meldungen überschlagen sich und die englische Presse stürzt sich auf Mason Greenwood und dessen Ex-Freundin Harriet Robson. Das Talent von Manchester United soll gewalttätig gegenüber seiner ehemaligen Partnerin geworden sein.