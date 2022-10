FIFA 23: Alles zum Rulebreakers Event – Infos und Leaks

Von: Aileen Udowenko

FIFA 23: Rulebreakers Event startet morgen – Alle Leaks und Infos zu den Karten © EA (Montage)

Das Rulebreakers Event in FIFA 23 startet morgen und hat spannende Änderungen im Gepäck. Das sind die Leaks und Infos zu den Spielern und Karten.

Hamburg – In FIFA 23 lässt das nächste Event nicht lange auf sich warten und diesmal kommen Rulebreaker zurück aufs Feld. Fans dürfen sich also wieder auf einige spannende Veränderungen an ausgewählten Fußball-Idolen freuen. Schon in der Vergangenheit sorgten Rulebreakers-Karten neben einfachen Werteveränderungen auch immer für weitere krasse Updates an einzelnen Spielern.

ingame.de verrät, wann das Rulebreakers Event startet und welche Leaks es bisher zu den Spielern und ihren Karten gibt.

Wer sich die besonderen Rulebreakers-Karten seiner Idole sichern will, der braucht weiterhin Glück beim Ziehen, denn die heißbegehrten Karten bekommt ihr nur über FUT-Packs. Wer es aber dennoch versuchen möchte, kann dies dann bei der ersten Welle des Events am 14. Oktober um 19 Uhr tun.