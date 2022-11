FIFA 23: Gratis Pack für alle – History Makers kommen zur WM

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Gratis Pack für alle – History Makers kommen zur WM © EA Sports

In FIFA 23 kann man ein Gratis Pack abstauben, wenn man während der WM spielt. Darin sind die neuen History Makers – extrem gute Spieler, passend zur WM.

Vancouver, Kanada – Zur WM hat EA die Spendierhosen an und bietet ein Gratis Pack für alle, die während der WM FIFA 23 spielen. Zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt der Entwickler aus Vancouver etliche Inhalte, die das Turnier feiern. Darunter auch ein kostenloses „History Makers“-Pack, in dem man zwei extrem Spieler bekommt. Man kann sogar Mbappe und Bellingham in FIFA 23 bekommen. Hier sind alle Infos zum kostenlosen Pack in FIFA 23.

ingame.de enthüllt die History Makers in FIFA 23 und wie man ein kostenloses Pack zur WM bekommt.

Zu jeder WM überlegt sich EA besondere Inhalte für FIFA. Im neuen FIFA 23 lässt sich das Turnier wieder zu Hause nachempfinden und es gibt etliche Challenges und Belohnungen. Die History Makers sind spezielle Karten, die mit dem Laufe der Zeit noch besser werden. Man sollte sich das Gratis Pack in FIFA 23 unbeidngt abholen.