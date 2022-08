FIFA 23: Icons werden degradiert – Bald nur noch FUT Heroes erhältlich?

FIFA 23: Icons werden degradiert – Bald nur noch FUT Heroes erhältlich? © EA Sports

In FIFA 23 könnte es wesentlich mehr FUT Heroes auf dem Transfermarkt geben. Ein Leak sagt voraus, dass einige Icons ein Downgrade zum FUT Hero erhalten werden.

Vancouver, Kanada - Mit Informationen zu FIFA 23 war EA in den vergangenen Tagen nicht am Geizen. Allerdings scheint ein wenig mehr ans Tageslicht geraten zu sein, als vom Publisher gewollt. Innerhalb der FIFA-Community macht derzeit ein Leak die Runde, welcher besagt, dass bisherige Icon-Spieler ihren Status als Legende in Ultimate Team verlieren könnten. In FIFA 23 werden bekannte Icons möglicherweise zu FUT Heroes degradiert.

In FIFA Ultimate Team ist die Jagd nach den wertvollsten Karten im Spiel stets ein großer Anreiz, um den Modus exzessiv zu spielen. Mit Abstand am seltensten die sogenannten Icon-Karten, welche gleich der Nation oder Liga sich ausnahmslos jedem Team anpassen können. Ronaldo, Maradona oder Zidane sind bekannte Beispiele.