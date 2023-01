FIFA 23: Junger Engländer verstirbt bei Unfall – FUT-Spieler nutzen dies aus

FIFA 23: Junger Engländer verstirbt bei Unfall – FUT-Spieler nutzen dies aus © DPA: Matt Kelley / Futbin.com

Der 25-Jährige Anton Walkes ist bei einem tragischen Bootsunfall ums Leben gekommen. Einige FIFA 23-Spieler wollen seinen Tod nun für Profit nutzen.

Charlotte, USA - Am 19. Januar stand die Fußballwelt für einen Moment still, als der Tod des 25-jährigen Anton Walkes bekannt wurde. Der Profifußballer des Charlotte FC war bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Die Nachricht des Ablebens von Anton Walkes hat auch die virtuellen Fußballfans betroffen. In FIFA 23 kam es zu einigen unmoralischen Aktionen, durch welche Spieler versuchten, mit Walkes Karte Profit in Ultimate Team zu erwirtschaften.

Pricefixing mit Karte von Anton Walkes: Die Nachricht des Ablebens von Anton Walkes erreichte auch schnell die FIFA 23-Community. Ein großer Teil der Spielerschaft bekundete sein Mitleid an die Familie und Angehörigen des Engländers Auf FUT-spezifischen Seiten wie Futbin.com.