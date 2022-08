FIFA 23: News zum Karrieremodus – Gewaltige Änderungen an der Spielerkarriere

EA hat Einblicke in den anstehenden Karrieremodus von FIFA 23 gegeben. Das sind die größten Änderungen für die Spieler- und Trainer-Karriere.

Vancouver, Kanada - EA veröffentlichte am 1. August weitere Einblicke in die Neuerungen von FIFA 23. Dieses Mal ging alles um den Karrieremodus des letzten FIFA-Titels aller Zeiten. In FIFA 23 erlebt die Spieler-Karriere eine Generalüberholung. Auch Freunde der Trainerkarriere kommen auf ihre Kosten und spüren in FIFA 23 einen Funken mehr Realismus. Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt alle Änderungen am FIFA 23 Karrieremodus.

Name des Spiels FIFA 23 Release (Datum der Erstveröffentlichung) 29. September Publisher (Herausgeber) Electronic Arts Serie FIFA Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia Entwickler EA Sports Genre Fußballsimulation

FIFA 23: Spielt als Jürgen Klopp, Pep Guardiola und Co. – Echte Trainer im Karrieremodus übernehmen

Reale Trainer in FIFA 23 übernehmen: Ein Wunsch der FIFA-Community wurde von EA Sports erhört. So wird es in FIFA 23 erstmalig möglich sein, einen realen Trainer im Karrieremodus zu übernehmen. Konnte man vorher lediglich seinen eigenen Manager gestalten, wird es in der Trainerkarriere von FIFA 23 möglich, Jürgen Klopp, Pep Guardiola und viele weitere lizenzierte Trainer im Karrieremodus zu steuern.

FIFA 23 Karrieremodus – Gewaltige Änderungen an der Spieler-Karriere © EA Sports

Transfers werden bewertet: Zudem wurde eine Neuerung für alle Transfer-Experten im Karrieremodus enthüllt. Jeder Transfer, den ihr in FIFA 23 tätigen werdet, wird von einem neuen System beurteilt. Dabei fließen Ablösesumme, Gehalt und Spielerprofil in die Bewertung ein. Das Feature soll zeigen, ob der von Spielern im Karrieremodus getätigte Deal gut oder schlecht war. Besonders gut: im letzten FIFA lassen sich Legenden wie Messi und Co. im FIFA 23 Karrieremodus kostenlos verpflichten.

FIFA 23 Karrieremodus: Vorbild NBA2K und Co. – Einblicke ins Privatleben der Spielerkarriere

Spielerkarriere generalüberholt: Die größten Änderungen im Karrieremodus erhält jedoch die Spielerkarriere. Hier orientierte sich EA an vergleichbaren Modi der Sportspiel-Konkurrenz, wie beispielsweise NBA2K. So erstellen Sie nach wie vor ihren eigenen Profifußballer und wählen ihren Wunschverein in FIFA 23.

In FIFA 23 wird erstmalig Zwischensequenzen von Trainingsplatz, Kabine und Co. geben. FIFA-Veteranen dürften parallel zu EAs Story-Modus The Journey aus vorherigen FIFA-Teilen ziehen. Doch auch neben dem Platz müssen Spieler Profi sein. Oder auch nicht. Wie Sie sich im Netz, bei Interviews oder auf Partys verhalten, entscheiden allein Sie. Wie abwechslungsreich diese Aktionen im Karrieremodus sein werden, wird sich mit dem Release zeigen. Bis dahin können Spieler schon jetzt FIFA 23 für schlappe 10 Euro vorbestellen – ein echter Spitzendeal mit einem kleinen Haken.