FIFA 23: Neuer Cover-Star? Umfrage sieht Manchester City-Spieler vorne

FIFA 23: Neuer Cover-Star? Umfrage sieht Manchester City-Spieler vorne

FIFA 23 könnte einen neuen Cover-Star erhalten. Neben Kylian Mbappé und Erling Haaland scheint vor allem ein Manchester City-Spieler hoch im Kurs zu stehen.

Paris, Frankreich – In wenigen Wochen ist es so weit. Dann wird EA den Reveal-Trailer zu FIFA 23 veröffentlichen. Mit offiziellen Informationen zum neusten FIFA-Ableger wird im Hause EA Sports bislang gegeizt. Dies sorgt für reichlich Spekulationen innerhalb der FIFA-Community zu den wichtigsten Themen. So zum Beispiel bei der Frage, wer auf dem Cover von FIFA 23 sein wird? Wird es Erling Haaland, Kylian Mbappé oder doch jemand ganz anderes?

Wirft man einen Blick auf die vergangenen FIFA-Auskopplungen, so sieht man, dass auf dem Cover reichlich Bewegung war. Von Cristiano Ronaldo, hin zu Marco Reus oder Eden Hazard. Die Zeiten, wo Lionel Messi noch das Cover zierte, sind längst vergangen.