Final Fantasy 16: Release-Datum durch Trailer enthüllt – State of Play bringt Überraschung

Von: Josh Großmann

Endlich dürfen die Fans einen Blick auf Final Fantasy 16 werfen. Bei der State of Play wurde ein Trailer gezeigt, in dem der Release des Games bestätigt wurde.

Tokio, Japan – Nach jahrelangem Warten kommt endlich ein Einblick ins Gameplay von Final Fantasy 16. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni hat Square Enix bei der State of Play von Sony den „Dominance“-Trailer für Final Fantasy 16 enthüllt. Darin wurden die ersten Szenen von Spielgeschehen und bombastische Kreaturen gezeigt. Auch der Release ist seitdem bekannt.

ingame.de enthüllt, wann Final Fantasy 16 releast wird und was man im Trailer sehen kann.

Bei der State of Play von Sony warten immer wieder Überraschungen auf die Fans. So ziemlich niemand hat mit einem Trailer zu Final Fantasy 16 gerechnet. Square Enix hat lange an dem neuen Titel der renommierten Reihe gearbeitet und fühlt sich bereit, die Ergebnisse zu zeigen – auch wenn der Release noch etwas auf sich Warten lässt. Final Fantasy 16 erscheint auf PS5 und PC.