Final Fantasy 16: Release enthüllt – Brachial-Trailer verrät Zeitraum

Von: Josh Großmann

Auf der State of Play von Sony wurden massig neue Games angekündigt. Bei der Präsentation erhielt Final Fantasy 16 mit einem brachialen Trailer ein Release-Datum.

Tokio, Japan – Endlich ist es so weit. Die Fans mussten ewig auf ein Lebenszeichen von Final Fantasy 16 warten, doch bei der State of Play von Sony am 2. Juni war die Zeit des Rollenspiels gekommen. Das Game von Square Enix hat einen beeindruckenden Trailer erhalten, in dem nicht nur erste Gameplay-Szenen gezeigt wurden, sondern Final Fantasy 16 auch ein Release-Zeitraum spendiert bekommen hat. Zwar dauert es noch einige Zeit, bis man selbst ran darf – aber immerhin können viele Fans durchatmen. Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt den Trailer und enthüllt den Release von Final Fantasy 16.

Name des Spiels Final Fantasy 16 (XVI) Release Sommer 2023 Entwickler Creative Business Unit III (Square Enix) Publisher Square Enix Plattform PS5, PC Genre Action-Rollenspiel, Kampfspiel, Adventure

Final Fantasy 16: Phänomenaler Trailer legt Fokus auf Beschwörungen – Release in 2023

Das ist der Trailer: In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni präsentierte Sony während der State of Play dutzende Spiele von Third-Party-Entwicklern. Darunter auch Square Enix mit einem Trailer mit dem Namen „Dominance“ zum lang ersehnten Final Fantasy 16. Darin können Gamer nicht nur erstes Gameplay sehen, sondern auch eine der Haupt-Mechaniken des Spiels. Beschwörungen, mit denen sich mächtige Gottheiten wie Bahamut, Ifrit und Shiva im Kampf einsetzen lassen. Wie das im finalen Produkt aussieht, bleibt abzuwarten.

Wann kommt Final Fantasy 16? Im Sommer 2023. Das ist, was der Dominance-Trailer von der State of Play verrät. Zwar dauert es noch einige Zeit, bis Gamer weltweit Final Fantasy 16 in die Hände bekommen, aber diese Zeit werden die Fans wohl verkraften können. Ein weiteres Highlight der State of Play war der Trailer zu Resident Evil 4 – Fans sollten unbedingt reinschauen. Final Fantasy 16 hingegen erscheint für PS5 und PC.