House of the Dragon kostenlos auf YouTube – Aber es gibt einen Haken

Von: Noah Struthoff

Die Serie House of the Dragon, die 200 Jahre vor Game of Thrones spielt, gilt schon jetzt als riesiger Hit. Die erste Folge ist nun kostenlos verfügbar.

Hamburg – House of the Dragon gilt schon jetzt als einer der Serienhits dieses Jahres. Die Geschichte spielt 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und erzählt quasi die Vorgeschichte der Erfolgsserie von HBO. Allerdings können Sie diese Serie in Deutschland nur auf dem Pay-TV-Sender Sky sehen. Die erste Folge ist nun aber überraschend auf YouTube verfügbar und wurde dort vom Sender HBO höchstpersönlich hochgeladen.

House of the Dragon kostenlos ansehen – Erste Folge jetzt auf YouTube verfügbar

Hier ist die erste Folge jetzt verfügbar: Der Sender HBO, der House of the Dragon produziert, hat die erste Folge von House of the Dragon der neuen Serie überraschend auf YouTube hochgeladen. Über eine Stunde dauert die Pilotfolge von House of the Dragon und ist in Deutschland normalerweise nur beim Bezahl-Sender Sky zu sehen.

Wichtig: HBO hat mehrere Stunden nach dem Upload des Videos ein Geo-Block eingefügt. Das bedeutet, dass deutsche User die erste Folge nicht mehr auf YouTube sehen können. Dieser Geo-Block ist allerdings mit einem VPN umgehbar. Falls Sie einen ersten Blick in die Serie werfen möchten, können Sie die komplette Folge 1 nun hier auf YouTube sehen:

Allerdings ist die Folge nur auf Englisch verfügbar. Für die deutsche Version muss man ein Abo für Sky abgeschlossen haben. In der Pilotfolge auf Englisch lässt sich aber schon mal ein gutes Bild von House of the Dragon machen und das hilft bei der Entscheidung, ob man ein Sky-Abo für House of the Dragon abschließen möchte oder nicht.

House of the Dragon kostenlos auf YouTube – Erste Folge jetzt gratis ansehen. © ZUMA Press/HBO/Imago

House of the Dragon als Vorgänger von Game of Thrones – Lohnt sich die Serie?

Das steckt in House of the Dragon: House of the Dragon gilt als Vorgänger der Erfolgsserie Game of Thrones. Die Geschichte spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und dreht sich um den Erbfolgekrieg innerhalb des Herrscherhauses Targaryen.

Die Serie kommt schon jetzt bei den Kritikern und Fans gut an. Es handelte sich um den erfolgreichsten Serien-Start einer HBO-Originalserie, die Folge 1 wurde allein zur Erstausstrahlung knapp 10 Millionen Mal geschaut. Auf der Seite Metacritic bekam House of the Dragon immerhin 69 von 100 Punkten.