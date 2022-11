7 vs. Wild legt Pannenstart hin: Organisatoren entschuldigen sich bei Twitch-Star Knossi

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Großer Fehler bei Aussetzung – Orga-Team entschuldigt sich bei Knossi © Youtube/ Fritz Meinecke

Knossi bekommt schon nach der ersten Folge eine Entschuldigung vom Orga-Team von 7 vs. Wild. Bei seiner Aussetzung kam es nämlich zum Fehler.

Panama – Für Knossi wurden schon die ersten Minuten bei 7 vs. Wild zu einem richtigen Überlebenskampf. Denn wie Mitorganisatoren der Survival-Show nun bekannt gaben, kam es bei der Aussetzung der Teilnehmer zu einigen Problemen. In einem Reaction-Video zur ersten Folge der zweiten Staffel entschuldigt sich das Orga-Team beim Twitch-Star, denn Knossi traf es besonders hart.

Die erste Folge der zweiten Staffel ist endlich online und zeigt uns die ersten Momente der Teilnehmer von 7 vs. Wild im Dschungel. Mit einem beherzten Sprung mussten sich die Kandidaten aus einem Helikopter hinaus ins Meer stürzen und anschließend zu ihrem Spot auf der Insel schwimmen. Doch die Aussetzung verlief laut dem Orga-Team nicht nach Plan und das bekam vor allem Knossi zu spüren.