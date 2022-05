Fortnite: Season 3 Battle Pass – Leak verspricht hollywoodreife Skins

Von: Joost Rademacher

Chapter 3 Season 3 von Fortnite rückt mit rasender Battlebus-Geschwindigkeit näher. Ein Leak zeigt schon jetzt, was im neuen Battle Pass enthalten sein dürfte.

Cary, North Carolina – Fans von Fortnite fiebern schon auf den Start von Chapter 3 Season 3 hin. Anfang Juni soll die neue Season mit einem neuen Battle Pass an den Start gehen, und das bedeutet eben auch einen ganzen Haufen neuer Outfits, Skins und Accessoires. Der Drop der ersten neuen kosmetischen Items einer neuen Season ist für viele Spieler ein bisschen wie Geschenke öffnen. Wie es aussieht, kommt Weihnachten bei Season 3 von Fortnite schon früher. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, wurden die ersten neuen Items des Battle Pass bereits geleakt.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Leak zu Season 3 zeigt lang ersehnte, ikonische Filmfiguren

Woher kommt die Info? Ursprünglich hat der aktuelle Leak rund um den Battle Pass zu Season 3 von Fortnite auf 4chan die Runde gemacht. Normalerweise werden Leaks auf dieser Plattform aufgrund der hohen Fehlerquote wenig beachtet, dieses Mal hat sich zum selben Post aber auch ShiinaBR eingeschaltet. Der Insider verrät regelmäßig aktuelle News und arbeitet in einer Partnerschaft mit Epic Games. ShiinaBR hat den Einblick in den Battle Pass noch einmal selbst auf Twitter geteilt, wo er sich zuletzt weiter verbreitet hat.

Was ist im Leak enthalten? Wie schon beim Leak zu Update 20.40 von Fortnite wurden dieses Mal einige der kommenden Items enthüllt. Zu erkennen ist das klassische Preview-Bild vom Battle Pass des Spiels, neue und bald erscheinende Belohnungen inklusive. In Season 3 könnte es ganz schön hollywoodreif werden, denn als neue Outfits sind im Bild sowohl Darth Vader als auch Indiana Jones zu erkennen. Dass Darth Vader ins Spiel kommt, wünschen sich Fans schon seit einiger Zeit, schließlich sind auch der Mandalorian und Obi-Wan Kenobi vertreten. Star Wars und Fortnite scheinen sich jedenfalls gut zu vertragen.

Fortnite: Fans zweifeln – Leak könnte ein weiterer Fake sein

Ist die Info zuverlässig? ShiinaBR scheint sich des Leaks ziemlich sicher zu sein und hat im Tweet schon geschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fakes extrem gering sei. Überraschend, wo doch 4chan-Leaks sonst eher skeptisch beäugt werden. Leider sollte das auch bei diesem Leak für Fortnite der Fall sein. Viele Spieler weisen in den Kommentaren darauf hin, dass das Outfit im Hintergrund der Fortnite-Crew-Belohnungen bereits als Design eines Fans enttarnt wurde. Epic Games ist zwar immer wieder für Überraschungen gut, aber vorerst ist bei diesem Leak äußerste Vorsicht geboten.

Fortnite: Leak zu Season 3 Battle Pass – Wird das Battle Royale hollywoodreif? © Epic Games/Lucasfilm Ltd. (Montage)

Wann beginnt Season 3 von Fortnite? Spätestens am 04. Juni werden Fans dann genauer wissen, ob sie sich bald als Sith oder als Peitschen-schwingender Abenteurer durch Fortnite kämpfen dürfen. An diesem Tag soll, allen bekannten Infos nach, Season 3 von Fortnite an den Start gehen. Entwickler Epic Games ist ebenfalls schon stark für das Live-Event zum Start der neuen Liga am Teasern. Das Entwicklerstudio aus North Carolina hat schon erste Hinweise auf die Inhalte des neuen Events gegeben, dass der Mecha-Bär zurückkehren könnte.