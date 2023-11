Beste Landeplätze in OG Season von Fortnite

Von: Joost Rademacher

Beste Landeplätze in OG Season von Fortnite © Epic Games

Fortnite OG lässt Fans auf die altbekannte Map von Chapter 1 los. Hier sind die besten Landing Spots für einen starken Start in jedes Match.

Hamburg – Der richtige Landeplatz ist das A und O für einen guten Start in eine Runde Fortnite. Egal ob man guten Loot sucht oder möglichst viele Kills am Start sammeln will, alles beginnt bei der Wahl des Ortes, an dem man ins Spiel startet. Mit Season OG ist eine altbekannte Map zurück in Fortnite, die viele Veteranen kennen dürften. Damit man aber sicher gehen kan, dass man an den richtigen Spots landet, gibt es hier die besten Landeplätze auf der Map der aktuellen Fortnite-Saison.

it der OG-Season kommt auch die OG-Map aus Chapter 1 zurück zu Fortnite. All die alten Favoriten, wie der Loot Lake, Tilted Towers oder Paradise Palms sind also zurück im Battle Royale. Wer aber den meisten Spaß aus und die beste Beute aus jeder Runde holen will, sollte ein paar Landeplätze auf der Map im Auge behalten.