Fortnite bringt verhasstes Feature zurück – Fans schimpfen über UFOs

Ein Fortnite-Insider hat die Rückkehr von UFOs ins Battle Royale enthüllt. Einige Fans halten das für eine Katastrophe für den beliebtesten Spielmodus.

Cary, North Carolina – In Season 3 von Fortnite scheint so ziemlich alles möglich zu sein. Darth Vader verbreitet als Boss-Gegner Angst und Schrecken, Charaktere aus verschiedenen Anime haben Auftritte und selbst ein Skatepark soll gerade auf der Map entstehen. Epic Games zieht für die aktuelle Saison offenbar alle Register. Jetzt sollen aber auch noch UFOs in das Battle Royale zurückkehren und viele Fans haben Sorge, dass der zurzeit wohl beliebteste Spielmodus darunter leiden könnte.

Als Epic Games letztes Jahr in Chapter 2 Season 7 eine große Alien-Invasion auf Fortnite losließ, kam damit auch ein viel gehasstes Feature in das Battle Royale. Nicht nur tauchte eine riesige fliegende Untertasse am Himmel auf, auch die Spieler*innen konnten sich in UFOs schwingen und aus der Luft Chaos stiften. Wie Fortnite Leaker HYPEX jetzt über Twitter mitteilte, sollen die UFOs bald zu Fortnite zurückkehren. Einige Fans halten die Rückkehr für eine absolute Katastrophe.