Fortnite: Spitzhacke aus Battle Pass gibt unfairen Vorteil – Epic reagiert

Von: Joost Rademacher

Epic Games hat eine Pickaxe in Fortnite deaktiviert. Wie sich herausstellt, gab es einen Exploit an der Dragon Rune Lance, der sie zum Pay-to-Win Item machte.

Cary, North Carolina – Man könnte Fortnite einige Dinge vorwerfen. Bislang gehörte ein Vorwurf des Pay-to-Win aber nicht dazu. Alles, was Fans im Shop des Battle Royale kaufen können, ist in der Regel strikt kosmetischer Natur. In einem aktuellen Fall ist Epic Games aber ein Item durchgerutscht, das Fans, die es besitzen, einen Vorteil bringen kann. An einer Pickaxe aus dem Battle Pass von Fortnite ist ein unfairer Exploit aufgefallen, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Pickaxe wird mit neuem Exploit zum Pay-to-Win-Item – Epic Games muss eingreifen

Was ist das für eine Pickaxe? Bei dem Abbauwerkzeug handelt es sich um die Dragon Rune Lance, die in Chapter 3 Season 3 von Fortnite neu im Battle Pass zu finden ist. Viele der neuen Items im Battle Pass von Fortnite Season 3 sind in den Augen der Fans eher unterwältigend, aber Star-Wars-Legende Darth Vader, Indiana Jones und auch der neue Charakter Malik sorgen dennoch für einige Freude am neuen Pass. Auch die Dragon Rune Lance erfreut sich jetzt auch einiger Beliebtheit, allerdings nicht nur, weil sie schick aussieht. Ein neu entdeckter Exploit gibt Spieler, die sie nutzen, unerwartete Vorteile.

Fortnite: Dragon Rune Lance deaktiviert – Pickaxe kam mit Pay-to-Win Exploit © Epic Games (Montage)

Wie funktioniert der Exploit? Das Gute und absolut Unfaire an dem Exploit mit der Dragon Rune Lance ist, dass man dafür nichts wirklich machen muss. Man muss die Pickaxe nur ausgerüstet und in der Hand haben. Der Effekt ist so einfach wie effektiv: so lange man die Dragon Rune Lance in der Hand hält, hat der Charakter keine Laufgeräusche mehr und bewegt sich praktisch in völliger Stille. Gerade in Zweikämpfen und beim Anschleichen kann das für den Spieler einen enormen Vorteil bringen. Wer also den Battle Pass kauft, bekommt ein Pay-to-Win-Item. Videos auf YouTube zeigen den Effekt in Action.

Epic Games hat bereits Maßnahmen getroffen und die Pickaxe aus Fortnite entfernt. Es ist gut möglich, dass das Entwicklerstudio aus Cary, North Carolina nur einen schnellen Fix an der Dragon Rune Lance vornimmt und sie anschließend direkt wieder freischaltet. Dass sie dauerhaft in Fortnite fehlen wird, halten wir eher für unwahrscheinlich. Für den Moment bleibt die Pickaxe aber weiterhin unnutzbar.

Fortnite: Weitere Neuerungen in Season 3 – starke Waffen ohne Pay-to-Win

Was ist sonst neu in Season 3 von Fortnite? Der neue Battle Pass ist nicht das einzige, was Epic Games in Season 3 zu Fortnite gebracht hat. Mit der Saison „Vibin“ findet eine große Party auf der Map des Battle Royale statt. Achterbahnen, Tanzflächen, laute Musik, das alles ist in der neuen Season zu finden. Auch neu sind die Realitätssetzlinge, die euch neue mythische Waffen in Fortnite bescheren können. Die sind zwar extrem stark, aber immerhin nicht Pay-to-Win, anders als die entfernte Pickaxe.