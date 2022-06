Fortnite: Epic Games arbeitet am Skaten – Leaker findet neue Bewegungsmechanik

Von: Tobias Jappe

Fortnite arbeitet daran, dass Spieler schon bald im Spiel skaten können. Leaker haben Dateien und Infos zur neuen Bewegungsmechanik im letzten Update gefunden.

Cary, North Carolina – In Fortnite gibt es mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, sich über die Map zu bewegen. Man kann sich mit Autos, Kuglern, Windkanälen oder Rifts auf der Fortnite Insel fortbewegen. Mit der neuen Season besteht nun auch die Möglichkeit Wildschweine und Wölfe zu reiten. Als ob das aber nicht schon genug ist, arbeitet Epic Games inzwischen scheinbar an einer neuen Bewegungsmechanik, die laut Leakern das Skaten sein soll.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Skaten soll ins Spiel kommen – Alles zur neuen Bewegungsmechanik

Wie wurde das Skaten in Fortnite gefunden? Mit dem letzten Update 21.10 kamen viele neue Dateien ins Spiel. Ein gefundenes Fressen für alle Leaker und Dataminer. Neben den üblichen Map Änderungen in Fortnite kamen noch weitere Strings dazu. Einer davon zeigt, dass Epic Games gerade an einer Bewegungsmechanik, dem Skaten, arbeiten.

Wer hat die neue Mechanik gefunden? „HYPEX“, einer der größten Leaker in der Fortnite-Community, spielte Sherlock Holmes und fand die Datei, die durch das letzte Update hinzugefügt worden ist. Viele Neuigkeiten konnten die Dataminer nicht herausfinden, aber das, was sie gefunden haben, genügt.

Fortnite: So sieht das neue Skaten im Spiel aus

Wie sieht das Skaten in Fortnite aus? Der Leaker „InTheShadeYT“ hat es sogar geschafft, die neue Mechanik in Fortnite zu testen. Das Skaten befindet sich derzeit noch in der Testphase und könnte etwas ruckelig aussehen und ein Skateboard fehlt leider auch noch. Dennoch wollen wir folgenden Clip mit der neuen Bewegungsmechanik in Fortnite hier zeigen:

Diese Leaker haben nicht nur das neue Skaten im letzten Update, sondern auch die neuen Naruto Rivals Skins entdeckt. Spieler können also demnächst als einer der vier neuen Naruto Skins die Fortnite Insel unsicher machen.

Fortnite: So könnte das neue Skaten funktionieren

Wie funktioniert das neue Skaten? Das in Zukunft kommende Skaten wird ähnlich wie das Sliden in Fortnite funktionieren. Beim Bergab-Rutschen wird man schneller, rutscht man bergauf wird man langsamer. So kann man im Spiel oft einer brenzligen Situation entkommen.

Fortnite: Skateboard wird vom Strandbomber Skin gehalten © Epic Games

Wenn Spieler in Fortnite am Skaten und dabei einen Berg runterfahren, erhöht sich die Geschwindigkeit deutlich. Das Gegenteil passiert dann, wenn man einen Berg hinauf fährt: Man wird langsamer.

Fortnite: Skaten oder nicht Skaten – Das ist hier die Frage

Wann kommt das neue Feature? Bisher ist noch unklar wann es so weit ist und wir uns auf das Skateboard oder in die Rollschuhe hüpfen dürfen. Alle Infos zur neuen Spielmechanik in Fortnite beruhen derzeit lediglich auf Leaks. Die bisher entdeckten Dateien zur neuen Bewegung machen aber Lust auf mehr.

Ob und wann Spieler sich in Fortnite auf dem Skateboard austoben dürften, bleibt leider noch abzuwarten. Vielleicht hat das Warten schon bald ein Ende, wir dürfen gespannt sein.