Fortnite: Epic Games teasert Season 3 an – Das ist bisher bekannt

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Alles bisher bekannte zu Season 3 – Datum, Events und Battle Pass © Epic Games (Montage)

Season 3 von Fortnite rückt immer näher, aber noch bleibt Epic Games geheimnistuerisch. Es gibt erste Teaser, die auf den Start der neuen Saison hindeuten.

Cary, North Carolina – Es ist beinahe Zeit für die große Kollision in Fortnite. Season 2 von Chapter 3 soll am 3. Juni enden und dann mit einem großen Event in die neue Season 3 übergehen. Allzu viel ist weiterhin nicht bekannt zum Event und der neuen Saison, aber Epic Games schürt mit einigen Teasern schon ordentlich den Hype um den Übergang. Nach einigen ersten Clips hat das Studio jetzt auch neue Ausschnitte an bekannte Influencer rund um das Spiel verschickt.

Zusätzlich zu den großen Ankündigungen und Enthüllungen auf Twitter hat Epic Games aber noch weitere Teaser rausgehauen, die noch rätselhafter sind. An verschiedene große Content Creator*innen hat das Studio kleine Bildschnipsel geschickt, der erste von ihnen war Fortnite-Profi und YouTuber Ali-A. Weitere Teile des Teasers gingen an internationale Fortnite-Persönlichkeiten wie Hiper und TheGrefg. Das Bild ist noch nicht fertig zusammengesetzt, aber die übrigen Einzelstücke sollten in den kommenden Tagen bis zum Start der neuen Season folgen.