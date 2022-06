Fortnite: Gaming-Ikone erhält überraschenden Auftritt im Battle Royale

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Gaming-Ikone erhält überraschenden Auftritt im Battle Royale © Epic Games/People Can Fly

Seit Tagen ist bekannt, dass eine alte Ikone des Gamings zu Fortnite kommen soll. Heute ist der Charakter spontan im Spiel aufgetaucht

Cary, North Carolina – Das größte Franchise-Crossover im Gaming wird noch größer! In Epic Games‘ Fortnite tummelt sich seit Jahren alles und jeder, was in der Popkultur Rang und Namen hat. Nur hier können in einer einzigen Runde so Charaktere wie Spider-Man, John Wick und Kakashi Hatake aufeinandertreffen. Umso verrückter ist es da, dass einige der größten Ikonen des Gamings noch keinen Auftritt in Fortnite hatten. Eine von ihnen ist nach einem spontanen Leak jetzt überraschend im Item-Shop aufgetaucht.

Mehr zum Auftritt der Gaming-Ikone in Fortnite lesen Sie bei ingame.de.

Eine erste Ankündigung von einem Crossover zwischen Fortnite und Pac-Man kam schon im Mai über die offiziellen Kanäle von Bandai Namco. Eine genauere Angabe, wann die neuen Cosmetics denn in den Item-Shop kommen würden, blieb aber aus. Zuletzt hat die Fortnite-Newsplattform fortnitenews enthüllt, dass die Pac-Man-Items noch am 2. Juni in den Shop kommen würden.