Fortnite: Geysire zur Fortbewegung – Map noch schneller überquert

Von: Aileen Udowenko

Fortnite: Geysir zur Fortbewegung – Map noch schneller überquert © Epic Games

In Fortnite können auf der Map große Distanzen zurückgelegt werden. Geysire sollen nun dabei helfen, schneller von A nach B zu kommen.

Cary, North Carolina – Geysire sind nicht mehr nur eine schöne Sehenswürdigkeit. Denn in Fortnite können die heißen Quellen nun zur Fortbewegung genutzt werden. Die Wasser-Fontänen können in der Natur bis zu 70 Meter hoch reichen und auch in Fortnite sind sie ein ganz schönes Spektakel. Geysire wurden in der dritten Season von Fortnite durch Epic Games eingeführt. Sie sollen dabei helfen, sich schneller über die Map zu bewegen.

ingame.de verrät, worauf bei der Nutzung der Geysire in Fortnite geachtet werden sollte.

Mehr zum Thema Fortnite: Was ist ein Geysir und wie nutzt man ihn?

Wie auch in der Natur schießen die Geysire in Fortnite mit Wasser. Durch die Fontäne wird der gespielte Charakter in die Luft geschleudert. Dies ermöglicht eine völlig neue Art der Fortbewegung im beliebten Battle-Royale von Fortnite. Damit der Geysir dem Charakter einen Boost in die Luft gibt, muss sich auf dessen Öffnung platziert und abgewartet werden.