Vom Gerichtssaal zu Fortnite – Kommt Jack Sparrow bald als spielbarer Skin?

Von: Aileen Udowenko

Fortnite ist für seine vielen Kollaborationen bekannt. Nun gibt es Gerüchte, dass bald auch Jack Sparrow die Insel unsicher machen könnte.

Cary, North Carolina – Die vielen Skins sind wohl eines der coolsten Features von Fortnite. Die Spieler haben so die Möglichkeit, als Banane oder auch Fisch durchs Game zu hüpfen. Auch mit großen Marken kollaboriert Epic Games immer wieder, in der Vergangenheit gab es deshalb zum Beispiel Fortnite Skins von Marvel oder Naruto. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, haben Fans ein Detail im Spiel entdeckt, das sie darauf hoffen lässt, bald auch als Jack Sparrow in Fortnite antreten zu können.

Jack Sparrow bald als Fortnite Skin? – Ein Boot entfacht Gerüchte

Das wurde entdeckt: In der neuen Season von Fortnite wurde Logjam Lumberyard zu Logjam Lotus umgeändert. Dies brachte einige Neuerungen mit sich, darunter auch die Location Lazy Lagoon. Der Ort tauchte erstmals in Season 8 von Chapter 1 auf und kann nun erneut besucht werden. Im Norden der Lazy Lagoon ist einigen Spielern jetzt ein kleines Boot aufgefallen, welches sehr stark an die Anfangs-Szene aus Fluch der Karibik erinnert. In dieser Szene kommt Captain Jack Sparrow mit genau solch einem Boot in Port Royal an.

In dem Boot befinden sich ebenfalls ein Fernrohr und ein kleiner Eimer, beides war auch Teil seiner Ausrüstung im Film. Für viele Fans ist somit so gut wie sicher, dass Epic Games für Fortnite bald Jack Sparrow als spielbaren Skin ankündigt.

Wie wahrscheinlich kommt der Skin? Die Zeichen für einen möglichen Jack Sparrow Skin in Fortnite stehen auf jeden Fall gut. In der Vergangenheit hatte Epic Games schon häufig ihre Skins durch kleine Map-Änderungen angeteast. In der dritten Season wurde ein Kühlschrank in der Nähe des Condo Canyon platziert, viele Spieler spekulierten daraufhin über einen möglichen Indiana Jones Skin. Kurz darauf wurde Indiana Jones als spielbarer Skin eingeführt.

Außerdem gehört das Fluch-der-Karibik-Franchise zu Disney und diese haben bereits mehrmals mit Epic Games kollaboriert. So kann man in Fortnite bereits verschiedene Marvel-Charaktere spielen. Einen besonderen Auftritt in der aktuellen Season hatte auch Darth Vader, welcher mit Star Wars ebenfalls zur Disney-Familie gehört.

Johnny Depp könnte als Jack Sparrow zurückkehren – Und das nicht nur in Fortnite

Johnny Depp erneut als Jack Sparrow: Disney hatte den Schauspieler 2018 aus dem Fluch-der-Karibik-Franchise geworfen, nachdem dieser von seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Gewalt-Vorwürfen angeklagt wurde. Allerdings hat er die Gerichtsverhandlungen gewonnen und Gerüchten zufolge, scheint Disney nicht abgeneigt, den Schauspieler wieder bei sich aufzunehmen. Einem möglichen Auftritt in Fortnite steht also nichts im Wege.