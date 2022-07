Fortnite: John Cena Skin enthüllt – Größter Wrestling-Star aller Zeiten kommt

Von: Joost Rademacher

In einem überraschend kurzfristigen Leak wurde John Cena als Skin für Fortnite enthüllt. Der Wrestling-Star soll noch diese Woche im Spiel erscheinen.

Cary, North Carolina – Das große Crossover hört niemals auf, Fortnite assimiliert einfach immer mehr bekannte Marken und Franchises in sein Battle-Royale-Chaos. Selbst die Sportwelt hat dem Spiel mit Auftritten von Stars wie Lebron James schon ihren Stempel aufgedrückt. Aber ausgerechnet Wrestling, mit seinen theatralischen Auseinandersetzungen und originellen Persönlichkeiten, hatte bisher keinen Platz in Fortnite. Das soll sich bald ändern, denn wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, kommt einer der größten Wrestling-Stars aller Zeiten ins Spiel.

Fortnite: John Cena stürzt sich aus dem Battlebus – So soll der Wrestler ins Spiel kommen

Wie kommt John Cena ins Spiel? Offenbar soll John Cena nicht nur als Emote oder NPC einen Auftritt in Fortnite haben. Viel eher soll er als komplettes Outfit im Spiel verfügbar werden. Einem Leak zufolge sollte der WWE-Wrestler in zwei verschiedenen Stilen in den Item-Shop kommen, einmal mit Shirt und einmal ohne.

Ein Emote mit Cenas ikonischer „You Can‘t See Me“-Einlaufmusik, ein Meisterschaftsgürtel als Rückenaccessoire und eine Spitzhacke in Form eines Schaumstofffingers sollen noch dazukommen. Höchstwahrscheinlich könnt ihr alle Items wieder im Bundle kaufen.

Woher kommt die Info? Einer der ersten Fortnite Insider, die etwas über John Cenas Auftritt posten, war abermals der Twitter-Account HYPEX. Dieser hat sich schon seit Jahren voll und ganz der Berichterstattung über Fortnite verschrieben und damit einen enormen Ruf aufgebaut. Über zwei Millionen Follower*innen versorgt er oder sie nahezu täglich mit neuen Informationen rund um Fortnite.

Inzwischen hat aber auch Epic Games selbst bestätigt, dass John Cena als Skin in Fortnite auftreten wird, man darf sich also getrost auf den Wrestler freuen und muss nicht befürchten, dass die Information sich in irgendeiner Weise als falsch herausstellt. Das Beste: Die Wartezeit auf die Ankunft von John Cena wird sich nicht einmal lange hinziehen.

Fortnite: John Cena wird noch diese Woche im Item-Shop verfügbar

Wann taucht John Cena in Fortnite auf? Wie Epic Games angegeben hat, wird John Cena am 29. Juli 2022 um 02:00 Uhr deutscher Zeit in den Item-Shop von Fortnite kommen. Schon in wenigen Tagen wird also das Update für den Shop passieren, danach könnt ihr euch den Skin und die übrigen Items für euren Account sichern. Wie viel genau John Cena kosten wird, hat Epic Games noch nicht angegeben. Er wird aber locker nicht so teuer werden, wie einige der Top 10 seltensten Skins in Fortnite.

Fortnite: John Cena Skin enthüllt – Größter Wrestling-Star aller Zeiten kommt © Epic Games

Gab es schon andere Wrestler in Fortnite? In letzter Zeit sind eher Cartoons und Anime das große Steckenpferd von Fortnite. Zuletzt wurde zum Beispiel erneut bestätigt, dass Family Guy Skins zu Fortnite kommen sollen. Aber auch Wrestling hat einen Platz im Battle Royale, zumindest in der ein oder anderen Form.

Schon vor John Cena sollte einmal ein Skin von Dwayne „The Rock“ Johnson kommen. Dieser Skin hat es nie bis zum Release geschafft, aber Johnson leiht dennoch sein Gesicht dem Foundation-Outfit, das im Februar 2022 erschien.