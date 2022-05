Fortnite: Neue Kippwelt Waffen – Fundorte und Quests erklärt

Von: Joost Rademacher

Kurz vor Ende von Fortnites Season 2 sind die Kippwelt Waffen wieder aufgetaucht. Zusätzlich gibt es neue Quests rund um die Wummen, die extra XP bringen.

Cary, North Carolina – Die aktuelle Season 2 von Fortnite neigt sich dem Ende zu, aber vorher dreht Epic Games nochmal richtig auf. Auf der Map findet sich ein neues Doomsday Device, zahlreiche neue Cosmetics kommen in den Shop und als besonderes Highlight hat der Entwickler auch die Kippwelt Waffen zurück ins Spiel gebracht. Wo die neuen, alten Wummen auf der Map zu finden sind und wie sich die Quests der Kippwelt Waffen lösen lassen, verrät ingame.de von IPPEN.MEDIA.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Kippwelt Waffen sind zurück im Spiel für die Kippwelt Chaos Woche

Welche Kippwelt Waffen gibt es? Ursprünglich waren Kippwelt Waffen in Season 8 zu Fortnite gekommen. Die Auswahl der Waffen ist weitestgehend die gleiche: Mit Update 20.40 von Fortnite tauchen jetzt wieder das Kippwelt Gewehr und die Kippwelt Minigun auf der Map von Fortnite auf. Einzig die Kippwelt Sense hat es nicht wieder ins Spiel geschafft, Fans müssen also mit den beiden Schusswaffen vorlieb nehmen. Anders als im Kippwelt-Event von Season 8 müssen Spieler dieses Mal keine Teile von Würfelmonstern sammeln, um die Kippwelt Waffen zu upgraden. Im aktuellen Patch funktioniert das einfach an den Aufrüstbänken.

Wo finde ich sie auf der Map? Die Kippwelt Waffen haben in Version 20.40 von Fortnite keinen festen Spawnpunkt, den Fans aufsuchen müssen. Stattdessen tauchen das Kippwelt Gewehr und die Kippwelt Minigun wie der Rest des Arsenals als einfacher Loot am Boden oder in Kisten auf. Wer zuverlässig an eine der beiden Waffen kommen will, sollte also einfach einen POI (Point of Interest) mit einer möglichst hohen Dichte von Schatzkisten durchsuchen. Orte wie Tilted Towers, der Daily Bugle oder Chonker‘s Speedway würden sich hier anbieten.

Wie löse ich die Quests? Begleitend zu den Kippwelt Waffen gibt es auch wieder ein paar zeitlich begrenzte Aufträge, die Spieler während der Kippwelt Chaos Woche lösen können. Große Techniken oder Strategien gibt es hier nicht zu beachten. Wer in den Matches nach Kippwelt Waffen sucht und diese regelmäßig einsetzt, dürfte die Aufträge blitzschnell erledigt haben.

Die Quests zur Kippwelt Chaos Woche:

Sammelt das Kippwelt Gewehr und die Kippwelt Minigun in einem einzigen Match

Fügt Gegner*innen insgesamt 500/1.500 Schaden mit Kippwelt Waffen zu

Überhitzt eine beliebige Kippwelt Waffe

Wertet eine beliebige Kippwelt Waffe an einer Aufrüstbank auf

Beim Erfüllen der Quests ist aber bei aller Einfachheit trotzdem ein wenig Eile gefragt. Die Kippwelt Waffen sind nur während der Kippwelt Chaos Woche zurück auf der Map von Fortnite, diese dauert noch bis zum 24. Mai 2022. Danach verschwinden sowohl die Waffen als auch ihre Quests wieder in den Tresor. Im Anschluss an die Chaos Woche dürfte bald das Live Event zum Start von Season 3 von Fortnite beginnen, das durch den POI „The Collider“ bereits im Spiel angeteasert wurde.