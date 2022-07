Fortnite: Laut Leak könnten bald Waffen-Anhänger ins Spiel kommen

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Laut Leak könnten bald Waffen-Anhänger ins Spiel kommen © Epic Games

Cary, North Carolina – Kosmetische Items regieren die Welt von Fortnite. Nicht nur macht Epic Games Unmengen an Geld durch den Battle Pass und Item-Shop, die Fans sind ebenso verrückt nach neuem Krams, um ihren Charakter umso einzigartiger zu machen. Bald könnte die Auswahl an neuen Cosmetics wieder wachsen. Womöglich arbeitet das Entwicklerstudio nämlich an komplett neuen Waffen-Anhängern, wie ein namhafter Fortnite-Insider herausgefunden haben will.

Mehr zum Thema Fortnite bald mit Waffen-Anhängern: Leak verspricht neue Cosmetics

Offenbar will Epic Games die Palette von kosmetischen Items in Fortnite demnächst erweitern. Das Battle Royale hat ohnehin schon viele Möglichkeiten, die Charaktere mit neuen Cosmetics anzupassen. Andere Shooter haben aber etwas, was Fortnite noch nicht hat: Waffen-Anhänger, oder Charms. Dort könnte Epic Games offenbar angreifen, in den Dateien für das „Cosmetic Archiving“-Feature ist auch eine Option zu archivieren von Charms aufgetaucht. Das Entwicklerstudio könnte also bereits an Waffen-Anhängern arbeiten.