Fortnite Leak zeigt Crossover mit Horror-Hit – Gänsehaut im Battle Royale

Von: Joost Rademacher

Ein Leak gibt Hinweise auf ein neues Crossover bei Fortnite. Offenbar soll es im Battle Royale gruselig werden – durch eine Kooperation mit Dead By Daylight.

Cary, North Carolina – Crossover-Inhalte sind im Moment Brot und Butter des Item-Shops von Fortnite. Season 3 des Battle Royales hat erst vor wenigen Wochen angefangen und bisher gab es schon Inhalte aus Star Wars und Naruto zu kaufen. Als Nächstes könnten die Dinge in Fortnite aber gruselig werden. Wie ein Leak zeigt, soll es bald ein Crossover mit einem weiteren Spiel geben. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, soll es sich dabei um nichts Geringeres handeln, als den Horror-Hit Dead By Daylight.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Leak zum Crossover mit Dead By Daylight – neues Outfit erwartet

Woher kommt der Leak? In der Fortnite-Community ist besonders auf Twitter oft reges Treiben in Sachen News und Leaks. Mehrere geschätzte Accounts teilen regelmäßig aktuelle Informationen aus dem Battle Royale und einer der bekanntesten von ihnen ist ShiinaBR. Als Partner von Epic Games und verifizierter Twitteraccount hat ShiinaBR häufig sehr zuverlässige Insider-Informationen zum Thema Fortnite zu bieten. So jetzt auch zu einem neuen möglichen Crossover zwischen Fortnite und dem Horror-Multiplayerspiel Dead By Daylight.

Was ist das für ein Crossover? Dead By Daylight ist schon seit Jahren eine feste Größe unter den Multiplayer-Spielen. Der Horror-Hit hat seit 2016 selbst schon zahlreiche Crossovers mit bekannten Horror-Franchises gesehen, dieses Mal soll er aber selbst als Crossover dienen. Wie ShiinaBR berichtet, soll er Beweise von einer anonymen Quelle haben, dass Meg Thomas, einer der Charaktere aus Dead By Daylight, als Outfit zu Fortnite kommen soll.

Fortnite Leak zeigt Crossover mit Horror-Hit – Gänsehaut im Battle Royale © Epic Games/Behaviour Interactive (Montage)

Im Austausch für Meg als Outfit soll auch Fortnite einen Auftritt in Dead By Daylight haben. ShiinaBR zufolge soll das Loot Lama im Gegenzug als Anhänger ins Horrorspiel kommen. Weitere kosmetische Items sind nicht bekannt, es könnte aber sein, dass zusätzlich zum Outfit noch weitere Items hinzukommen. Oft sind solche Crossover-Outfits im Item-Shop als Bundle mit weiteren Items erhältlich, wie auch die aktuellen Naruto Rivals Skins in Fortnite.

Fortnite: Crossover mit Dead By Daylight – weiterer Insider stärkt den Leak

Wie verlässlich ist die Information? Grundsätzlich gilt für den Leak von ShiinaBR, wie bei vielen anderen Insider-Informationen, dass die Angaben mit einer gesunden Portion Skepsis zu nehmen sind. Shiina hat allerdings einen guten Ruf in der Fortnite-Community und ein weiterer Account namens iFireMonkey hat unabhängig von ShiinaBR die gleichen Angaben dazu gemacht.

Die Information zum Crossover mit Dead By Daylight scheint also an mehreren Stellen durchzusickern. Ein weiterer Leak, der gerade die Runde macht, besagt, dass Luke Skywalker bald zu Fortnite kommen könnte.