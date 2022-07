Fortnite: Dragon Ball Z Crossover geleakt – Gamer begeistert

Von: Joost Rademacher

Teilen

Bald könnte nach Naruto der nächste Anime-Gigant Einzug in Fortnite halten. Ein Leak zeigt, dass womöglich demnächst ein Crossover mit Dragon Ball Z ansteht.

Cary, North Carolina – Crossover mit Anime sind kein völlig neues Konzept für Fortnite. Das Battle Royale von Epic Games hat schon zwei erfolgreiche Item-Kollektionen in Zusammenarbeit mit Naruto gehabt. Bald könnte der Ninja aus Konohagakure aber mächtige Konkurrenz erhalten. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, gibt ein neuer Leak aus den Dateien von Fortnite Hinweise darauf, dass schon bald ein Crossover mit Dragon Ball Z anstehen könnte.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Neues Item in Spieldateien gibt Hinweis auf neue Skins aus Dragon Ball Z

Woher kommt der Leak? Verantwortlich für die aktuellen Informationen zum nächsten Fortnite Crossover ist wieder einmal ShiinaBR. Der verifizierte Twitter-Insider und Partner von Epic Games gilt als einer der zuverlässigsten Leaker in allen Dingen rund um das Battle Royale. Mit jedem Update nimmt ShiinaBR sich die Dateien von Fortnite erneut vor und sucht nach frischen Items und Dateien, die noch nicht im Spiel live sind. Mit dem aktuellen Update hat der Insider neue Hinweise auf ein Dragon Ball Z Crossover entdeckt.

Was genau hat ShiinaBR entdeckt? In den Dateien von Fortnite ist dem Leaker ein neues Item aufgefallen, das ein Logo trägt, das eingefleischten Fans von Dragon Ball Z direkt ins Auge stechen dürfte. Auf dem Stamina Prop infrage prangt das Zeichen von Capsule Corp, einem von Bulmas Vater gegründeten Unternehmen. Auch im Anime ist das Item ein paar Mal vorgekommen, mit der gleichen Farbgebung und der gleichen Platzierung des Logos.

Wie HYPEX, einem weiteren bekannten Fortnite-Insider, aufgefallen ist, hat das Stamina Prop außerdem die gleichen Outlines wie die Naruto-Skins aus Fortnite, von denen erst kürzlich eine neue Reihe von Skins ins Spiel gekommen ist. Womöglich dürften weitere Items und Skins zu Dragon Ball Z also im etwa gleichen Grafikstil ins Spiel kommen, wie auch die aus dem Naruto-Crossover. Ein Outfit von Son Goku soll ebenfalls schon in den Spieldateien von Fortnite entdeckt worden sein, ist aber bisher durch keine verlässliche Quelle bestätigt.

Fortnite: Große Hoffnung auf Dragon Ball Z Crossover – Viele Anime und Filme kommen ins Spiel

Wie wahrscheinlich ist das Dragon Ball Z Crossover? Tatsächlich sind neue Items aus dem Dragon Ball Z Universum alles andere als ausgeschlossen. In einem weiteren Tweet zu dem Leak gab ShiinaBR an, bereits im letzten Jahr von einer möglichen Kollaboration zwischen Fortnite und dem Anime gehört zu haben. Nachdem aber weitere Neuigkeiten dazu ausgeblieben waren, hatte der Insider den Auftritt von Goku und Co. lange Zeit abgeschrieben. Die Frage ist jetzt, wann Epic Games denn die neuen Items möglicherweise in den Item-Shop von Fortnite bringt.

Werdet zum Super Sayajin in Fortnite – Leak deutet Dragon Ball Z Crossover an © Epic Games/20th Century Fox/Everett Collection (Montage)

Was ist sonst neu in Fortnite? In letzter Zeit herrscht ein wenig Chaos in Fortnite. Nicht nur sind viele Fans von den Fortnite Skins enttäuscht, die Epic Games in letzter Zeit ins Spiel gebracht hat, auch in der Technik hapert es. Der Null Bauen Modus von Fortnite ist praktisch unspielbar, weil ein Bug zahlreiche Spieler*innen verfrüht aus den Matches schmeißt. Erst vor Kurzem hat es aber einen weiteren Leak gegeben, laut dem die Piraten-Legende Jack Sparrow wohl bald zu Fortnite kommen soll. Filme und Anime sind in letzter Zeit also sehr gern gesehene Gäste im Battle Royale.