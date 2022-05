Fortnite Leak: Alle neuen Skins, Spitzhacken und Cosmetics aus Update 20.40

Von: Joost Rademacher

Mit Update 20.40 hat Epic Games einige neue Items zu Fortnite gebracht. Noch sind nicht alle öffentlich, aber ein Leak zeigt, welche Cosmetics neu dazukommen.

Cary, North Carolina – Kurz vor dem Ende von Season 2 hat Epic Games noch einmal ordentlich neuen Content für Fortnite nachgeliefert. Erst kürzlich ist Update 20.40 für das Battle Royale erschienen, womit ein paar neue Outfits und Waffen ins Spiel gekommen sind. Wie sich aber herausstellt, hat der Entwickler und Publisher mit dem aktuellen Patch noch eine Reihe weiterer neuer Cosmetics ins Spiel gebracht. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, zeigt ein Leak schon jetzt, welche weiteren Items bald in Fortnite verfügbar werden.

Fortnite: Neue Outfits und Spitzhacken geleakt – Hinweis auf neues Live Event

Woher kommt die Info? Wo ein neuer Patch für Fortnite auftaucht, da ist FNAssist häufig nicht weit. Der sogenannte Dataminer schmeißt sich regelmäßig in den Quellcode rund um die aktuellen Updates des Spiels und sucht dort nach neuen Inhalten, die noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Da entgeht natürlich auch Update 20.40 von Fortnite nicht FNAssists scharfem Blick. Zusammen mit einem weiteren Leaker namens xTigerHyperx hat FNAssist sich durch den aktuellen Patch gegraben und auf Twitter eine ganze Menge neuer Cosmetics geteilt, die jetzt in Fortnite enthalten sein sollten.

Diese neuen Outfits sind dabei: Offenbar bekommen viele der Standardcharaktere von Fortnite mit 20.40 neue Looks. Gleichzeitig sollen aber auch völlig neue Outfits und Skins den Weg in Fortnite finden. Einige davon, Paradigm und Prison Jonesy, sind laut FNAssist noch als TBD (to be determined), also noch in der Planungsphase, vermerkt und könnten im Live-Event zum Finale von Season 2 in Fortnite kommen. Neben dem bereits bekannten AliA ICON Outfit sind aber noch einige völlig neue Skins dabei. Diese sollen Toni, Min Joon, Eternal Wanderer und Tectonic Komplex heißen.

Diese neuen Spitzhacken sind dabei: Spitzhacken werden laut dem Leak zu Update 20.40 ebenfalls mit fünf neuen Skins versorgt. Der Island Classic ist eine Abwandlung der herkömmlichen Spitzhacke, mit dem Dish Destroyer und dem Inline Impactor kommen aber auch ein paar etwas abgefahrenere Skins ins Spiel. Wer möchte denn nicht mit einem Inliner an einem Stock die gesamte Umgebung zerlegen?

Alle neuen Spitzhacken in Version 20.40:

Sulfuric Street Shine

Tactical Geoms

Dish Destroyer

Inline Impactor

Island Classic

Fortnite: Weitere neue kosmetische Items aus dem Leak – Neue Gleiter, Wraps und Emoticons

Diese neuen Cosmetics sind dabei: Zuletzt haben die Dataminer auch einen ordentlichen Haufen weiterer kosmetischer Items entdeckt, die ihren Weg in den Item-Shop finden sollen. Fünf neue Rücken-Accessoires, sieben neue Wraps und sechs Emoticons sind in den Dateien von Update 20.40 aufgetaucht. Neue Ladebildschirme und Musik-Packs soll es auch geben, wenn auch nicht so zahlreich. Hier seht ihr alle Cosmetics im Überblick:

Fiery Jam Rücken-Accessoire

Alpha Cylinder Rücken-Accessoire

Ollie-Oop Rücken-Accessoire

Stellar Scanner Rücken-Accessoire

Targeter‘s Tally Rücken-Accessoire

New World Gleiter

Fiery Flow Wrap

C3S2 Contender Wraps (I, II, III)

C3S2 Champion Wraps (I, II, III)

Champion Crowded Ladebildschirm

Island Icons Ladebildschirm

Take Me Higher Musik-Pack

Crashed In (Instrumental) Musik-Pack

GG Goo Emoticon

GG Gnarly Emoticon

GG Gleam Emoticon

It‘s You Emoticon

Wary Emoticon

Ob und wann diese Cosmetics im Item-Shop von Fortnite auftauchen, lässt sich anhand der Leaks aktuell nicht sagen. Behaltet den Shop daher im Auge, um mit dem neuen Sortiment auf dem neuesten Stand zu sein. Erst vor wenigen Tagen ist der neue Skin ‚Zuri‘ zum Item-Shop von Fortnite gekommen. Das Outfit könnt ihr noch weiter mitgestalten und dadurch die Chance auf 2.500 US-Dollar bekommen.