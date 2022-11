Fortnite: Live-Event Fracture – So können Fans am Finale von Chapter 3 teilnehmen

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Live-Event Fracture – So können Fans am Finale von Chapter 3 teilnehmen © Epic Games (Montage)

Chapter 3 von Fortnite endet mit dem Live-Event Fracture. Am 3. Dezember können Fans des Battle Royale sich auf ein großes Finale freuen.

Cary, North Carolina – Alles neu macht der Dezember. Zahlreiche Fans machten sich zuletzt schon für Season 5 in Chapter 3 von Fortnite bereit, nachdem klar wurde, dass die aktuelle Season 4 im kommenden Monat enden würde. Es kommt aber ganz anders, Epic Games ist an keiner neuen Saison interessiert, sondern startet direkt in Chapter 4. Begleitet wird der Übergang vom neuen Live-Event Fracture, das am Ende des dritten Kapitels stattfinden wird.

Wie man am Live-Event Fracture in Fortnite teilnehmen kann, lesen Sie bei ingame.de.

Wie Epic Games mit dem ersten Teaser zu Fracture bestätigt hat, wird das Event in Fortnite am 3. Dezember 2022 steigen. Fracture wird überall auf der Welt gleichzeitig stattfinden und startet in den USA um 4:00 Uhr nachmittags. Für Fans in Deutschland bedeutet das einen langen Abend, mit der Zeitverschiebung fällt hier nämlich erst um 22:00 Uhr der Startschuss.